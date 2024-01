Greifswald meldet hohe Trinkwasserverluste und sucht Leck

Wasser läuft aus einem Wasserhahn in ein Glas.)

Greifswald (dpa/mv). Die Stadt Greifwald ist auf der Suche nach einem großen Leck und bittet dabei die Bevölkerung um Mithilfe. „Derzeit verzeichnen wir hohe Wasserverluste im Trinkwassernetz der Stadt Greifswald, das heißt im Stadtgebiet tritt irgendwo und bisher unerkannt Trinkwasser aus“, teilten die Stadtwerke am Dienstag in Greifswald mit. Wer in seinem Umfeld auffällige Wassermengen wie großflächige Pfützen, Ausspülungen oder sogar sprudelndes Wasser sieht, soll sich telefonisch bei den Stadtwerken unter +49 3834 53-2525 melden.

Die Trinkwasserversorgung sei trotz des unbekannten Lecks nicht beeinträchtigt. Lediglich Druckschwankungen und Braunwasserverfärbungen seien möglich. Die Mitarbeitenden der Stadtwerke arbeiteten unter Hochdruck daran, die undichte Stelle zu finden. In dem Zusammenhang soll in der Nacht zu Mittwoch das Wasser zwischen 2.00 und 4.00 Uhr abgestellt werden, um den Suchradius noch besser eingrenzen zu können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern