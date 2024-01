CDU-Landeschef Liskow will Parteiämter abgeben

Schwerin (dpa/mv). Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern steht zum dritten Mal innerhalb von nur vier Jahren vor einem personellen Neuanfang. Nach seiner überraschenden Ankündigung, zur Landtagswahl 2026 nicht als Spitzenkandidat antreten zu wollen, machte Landesparteichef Franz-Robert Liskow klar, dass er damit auch die Ämter an der Spitze von Partei und Landtagsfraktion aufgeben wird.

Die Neuwahl des Parteivorsitzenden stehe turnusgemäß auf dem Landesparteitag am 13. April an. Dort werde er nicht wieder kandidieren, sagte Liskow am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Da nach seiner Überzeugung Partei- und Fraktionsvorsitz in eine Hand gehören, werde er auch von der Spitze der Fraktion zurücktreten.

Der 36-Jährige hatte nach der verlorenen Landtagswahl 2021 im März 2022 die Parteiführung übernommen. An der Spitze der CDU-Fraktion steht er seit Herbst 2021.

