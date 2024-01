Giftige Rauchwolke nach Brand in Lagerhalle bei Altentreptow

Altentreptow/Werder (dpa/mv). Mehrere Explosionen und eine giftige Rauchwolke: Der Brand in einer Lagerhalle in Werder bei Altentreptow hat am Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. In der Halle habe vermutlich Schrott gelagert, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Brandort konnte zunächst nicht betreten werden, weil es im Inneren immer wieder zu kleineren Explosionen kam und zudem das Dach eingestürzt war.

Durch das Feuer wurde zunächst niemand verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-Apps gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Warnmeldung zufolge war die Rauchwolke auch über die Autobahn 20 gezogen.

