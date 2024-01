Franz-Robert Liskow schaut in die Kamera.

Partei CDU-Landesparteichef tritt nicht als Spitzenkandidat 2026 an

Schwerin (dpa/mv). CDU-Landesparteichef Franz-Robert Liskow wird nicht als Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2026 in Mecklenburg-Vorpommern antreten. Das gab der 36-Jährige am Dienstag bekannt. Für seine Entscheidung gab er private Gründe an, „keine politischen“.

Beobachter hatten erwartet, dass Liskow in zwei Jahren gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) antritt. Ende Dezember hatte der vorpommersche CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor die Landtagsfraktion unter Führung Liskows gelobt. „Von dort aus sollte die Schweriner Staatskanzlei zurückerobert werden“, sagte er.

Trotz Umfragewerten, die zuletzt die AfD im Falle von Landtagswahlen in MV klar vorne sahen, gefolgt von der SPD und erst dahinter der CDU, zeigte sich Amthor optimistisch: „Die CDU-Umfragewerte steigen auch in Mecklenburg-Vorpommern und ich bin fest davon überzeugt, dass sich dieser Trend weiter in die richtige Richtung entwickeln wird.“

Er habe seine Aufgabe darin gesehen, „die CDU Mecklenburg-Vorpommern sowie die CDU-Fraktion nach der Landtagswahl 2021 inhaltlich und organisatorisch neu aufzustellen“, sagte Liskow. „Diese Phase ist weitgehend abgeschlossen.“

Die Frage, ob er weiter als Landesvorsitzender der CDU zur Verfügung stehe, ließ er offen. „2024 stehen planmäßig eine Bestätigungswahl zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion sowie die Neuwahl des CDU-Landesvorstandes an“, sagte Liskow. „Der Landesvorstand beziehungsweise der Landesparteitag und die Abgeordneten der CDU-Fraktion werden zu beraten haben, inwieweit der Verzicht auf die Spitzenkandidatur auch an der Spitze von Partei und Fraktion zu personellen Veränderungen führt.“

Er stehe einem vollständigen personellen Neuanfang nicht im Wege. „Das Landtagsmandat werde ich bis zum Ende der Legislaturperiode wahrnehmen.“

