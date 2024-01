Fan-Krawalle: Treffen von Regierung und Hansa Rostock

Rostock (dpa/lmv). Nach Fan-Ausschreitungen in der jüngsten Vergangenheit werden sich Vertreter der Landesregierung und Verantwortliche des FC Hansa Rostock noch in dieser Woche und damit vor dem Beginn der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga treffen. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur teilte das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag mit, dass sich Ministerin Stefanie Drese, Innenminister Christian Pegel und Polizei-Vertreter am Freitagnachmittag mit dem Ostsee-Club austauschen werden. Auf Hansa-Seite werden der Vorstandsvorsitzende Robert Marien und einzelne Mitglieder des Aufsichtsrates erwartet.

Anhänger des Clubs hatten im vergangenen Jahr wiederholt für negative Schlagzeilen gesorgt. Beim 0:3 im Dezember in Paderborn lösten die Fans Schlägereien mit mehreren Verletzten aus, bewarfen Polizisten mit Gegenständen und zerlegten Getränke- und Imbissbuden im Stadion. Laut Polizei wurden dabei 38 Menschen verletzt. Auch zuvor war es an verschiedenen Standorten immer wieder zu gewalttätigen Aktionen einiger Hansa-Fans gekommen.

Die Politik fürchtet um den Ruf der Region. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger sprach zuletzt von einem Imageschaden für die ganze Stadt. Sportministerin Drese hatte nach dem Paderborn-Spiel Konsequenzen angekündigt. Der Verein reagierte mit der Ankündigung von baulichen Veränderungen im Stadion, einem eingeschränkten Ticket-Zugang für Auswärtsspiele und einem Choreo-Verbot bis Ende März.

