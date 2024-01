E-Scooter-Fahrer von Bus erfasst und schwer verletzt

Schönberg (dpa/mv). Ein 16 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist in Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei nach Lübeck in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Lebensgefahr bestehe nicht.

Der 16-Jährige hatte nach bisherigen Erkenntnissen beim Überqueren einer Straße das Rotlicht einer Fußgängerampel nicht beachtet, außerdem habe er Kopfhörer getragen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der 60 Jahre alte Fahrer eines aus der Innenstadt kommenden Busses konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem 16-Jährigen nicht mehr verhindern.

