Autofahrer bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Lübesse (dpa/mv). Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen nahe der Gemeinde Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 25-Jährige am Dienstagmorgen mit seinem Wagen auf glatter Straße aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei sei es zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug gekommen.

Der Schwerverletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Seine 23 Jahre alte Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ein sieben Monate altes Baby, das ebenfalls in dem Auto saß, blieb hingegen unverletzt. Der 34 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt und besaß den Angaben zufolge keinen Führerschein. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

