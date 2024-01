Nach Streit: Ein Schwerverletzter durch Messerstiche

Tarnow (dpa/mv). Ein Mann hat in der Gemeinde Tarnow (Landkreis Rostock) bei einer Auseinandersetzung einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden Männer im Alter von 37 und 42 Jahren seien am Montagabend in Streit geraten, nachdem sie viel Alkohol getrunken hatten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei wurde einer der Männer mit dem Messer verletzt - zunächst gingen die Rettungskräfte von lebensbedrohlichen Verletzungen aus.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Weitere Details waren zunächst noch unklar. Die beiden Männer konnten bis zum frühen Dienstagmorgen noch nicht vernommen werden. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

