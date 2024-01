Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern: Es wird glatt

Offenbach (dpa/mv). Auf Temperaturen um den Gefrierpunkt müssen sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag einstellen. Während in Vorpommern gebietsweise Dauerfrost um maximal minus ein Grad herrscht, können es in Westmecklenburg bis zu plus zwei Grad werden. Örtlich sind Schneeschauer und Glätte möglich. So bleibt es auch in der Nacht, die Temperaturen sinken bis zu minus fünf Grad.

Am Mittwoch heitert es zeitweise kurz auf und es bleibt meist trocken. Am Nachmittag wird es entlang der Küste aber Schneeschauer mit Glätte geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis plus zwei Grad.

