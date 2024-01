Kabinett berät neue Ostseestrategie: Tagung in Warnemünde

Rostock-Warnemünde (dpa/mv). Die Landesregierung will am Dienstag (ab 10.00 Uhr) bei einer Kabinettssitzung in Warnemünde ihre neue Ostseestrategie beschließen. Grundlage sind die im vorigen Jahr vorgestellten Empfehlungen des „MV Kooperationsrat demokratischer Ostseeraum“. Die Vorschläge des Expertengremiums sehen unter anderem ein verstärktes Engagement in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Demokratie und Frieden sowie Wohlstand und Gesundheit vor.

Russland ist seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine vor fast zwei Jahren kein Kooperationspartner für die Ostsee-Anrainer mehr. Die Strategie soll auch ein Teil der Neuausrichtung der Ostsee-Politik in MV sein. Schwesig besuchte im vergangenen Jahr die Ostsee-Anrainer Finnland und Litauen. Vom 20. bis 23. Februar 2024 steht im Rahmen der MV-Bundesratspräsidentschaft eine Reise nach Polen an.

Die Zusammenarbeit im Ostseeraum ist als Staatsziel in der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommerns verankert. An den Kabinettsberatungen im Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW) nehmen auch der finnische Botschafter in Deutschland, Kai Sauer, sowie IOW-Direktor Oliver Zielinski teil.

