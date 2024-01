Tausende Menschen bei Demonstrationen in Rostock

Rostock (dpa/mv). In der Rostocker Innenstadt haben am Montagabend knapp 3000 Menschen an zwei gleichzeitig verlaufenden, aber unterschiedlichen Kundgebungen auf dem Neuen Markt teilgenommen. Dabei beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 2500 Demonstranten an einer Veranstaltung, zu der das Netzwerk „Rostock nazifrei - Bunt statt braun e.V.“ aufgerufen hatte.

Keine 100 Meter entfernt direkt gegenüber dem Rathaus versammelten sich laut Polizei etwa 350 Teilnehmer einer sogenannten Montagsdemo unter dem Motto „2024 - Wo steht Deutschland nach 2 Jahren Ampel-Politik. Was erwartet die Menschen in diesem Land“. Auf dieser Kundgebung sprach auch der AfD-Landeschef und Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm, der von den Gegendemonstranten ausgepfiffen wurde.

Die Polizei trennte beide Seiten durch ein massives Aufgebot an Einsatzkräften. Beide Veranstaltungen seien insgesamt friedlich verlaufen, so der Einsatzleiter. Bei einem kurzen Zwischenfall versuchte ein Demonstrant, Holm von einem Rednerpodest zu ziehen, was ihm aber nicht gelang.

