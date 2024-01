Rostocks Pechvogel: Scherff erneut verletzt

Rostock (dpa/mv). Mittelfeldspieler Lukas Scherff vom FC Hansa Rostock hat erneut eine schwere Verletzung erlitten. Nachdem der 27-Jährige im Trainingslager in der Türkei über Knieschmerzen geklagt hatte, wurde bei ihm ein Meniskusproblem diagnostiziert, das in den kommenden Tagen operiert werden muss. Das gab der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt.

Scherff wurde in der Nachwuchsabteilung des FC Hansa ausgebildet. 2019 und 2021 zog er sich jeweils einen Kreuzbandriss im Knie zu. Während der Vorbereitung auf diese Saison erlitt er einen Wadenbeinbruch. Auch wegen dieses Verletzungspechs bestritt das Rostocker Eigengewächs in seiner Karriere erst 15 Zweitliga-Spiele.

Ebenfalls schwer am Knie verletzt hat sich Hansa-Torwart Elias Höftmann. Bei dem 19-Jährigen wurde nach Angaben des Vereins ein Kreuzbandriss im linken Knie festgestellt. Höftmann muss mehrere Monate pausieren.

