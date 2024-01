Polizei Betrunkene Männer greifen Busfahrer in Rostock an

Rostock (dpa/mv). Zwei betrunkene Männer sollen in Rostock einen Busfahrer attackiert haben. Der Fahrer habe die beiden Fahrgäste zuvor auf das Glasflaschenverbot in dem Bus hingewiesen, teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben zufolge sollen die beiden Männer den 41-Jährigen am frühen Freitagmorgen geschlagen und getreten haben. Außerdem sei eine Frau attackiert worden, die dem Busfahrer habe helfen wollen. Sowohl die 42-Jährige als auch der Fahrer wurden leicht verletzt. Atemalkoholtests bei den Verdächtigen ergaben Werte von 1,51 sowie 1,68 Promille.

Die Videoaufzeichnungen des Busses wurden gesichert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

