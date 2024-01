Grenzübergang Linken nach Bauernprotest wieder frei

Linken (dpa/mv). Nach einer erneuten Protestaktion von Landwirten ist der deutsch-polnische Grenzübergang Linken (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wieder frei. Gegen Montagmittag sei die Vollsperrung wieder aufgehoben worden, sagte ein Sprecher des Landkreises. Es seien rund 200 Menschen mit Treckern und anderen Fahrzeugen vor Ort gewesen. Angemeldet war die Vollsperrung ab 9.00 Uhr. Bereits in der Vorwoche hatten Demonstrierende den Grenzübergang gesperrt.

Seit gut einer Woche gibt es in ganz Deutschland Protestaktionen gegen die Agrarpolitik des Bundes. In Berlin haben am Montag Tausende Bauern ihrem Ärger unter anderem über das Ende von Diesel-Vergünstigungen mit einer langen Trecker-Kolonne Luft gemacht. Auch Landwirte aus MV wollten sich beteiligen.

