Spuren nach Brand in Schweriner Pflegeheim sichergestellt

Schwerin (dpa/mv). Nach dem Brand in einem Pflegeheim in Schwerin haben die Ermittler Spuren sichergestellt. Diese werden in den kommenden Tagen ausgewertet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum es am Sonntagmorgen zu dem Feuer in dem Heim kam, ist weiter unklar.

Der Brand war den Ermittlungen zufolge in einer als Aufenthaltsraum für Pflegekräfte genutzten Wohnung ausgebrochen. Zwei Betreuer hätten das Feuer bemerkt und versucht, eine brennende Decke ins Freie zu befördern. Bei dem Brand wurden mehrere Menschen verletzt, zwei davon schwer.

