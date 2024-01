Schwerin (dpa/mv). Die Polizei hat in einer Schweriner Wohnung 18 Schreckschusswaffen sowie Munition und Schlagringe gefunden. Zuvor soll ein Mann am Samstagabend nach Angaben der Ermittler aus der Wohnung heraus mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Gegen den 67-Jährigen wurden ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, wie die Polizei am Montag mitteilte.

