Kriminalität Polizist bei Einsatz in Plau am See schwer verletzt

Plau am See (dpa/mv). Bei einem Polizeieinsatz in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat eine betrunkene Frau einen Polizisten schwer verletzt. Eine Streife wurde auf die bereits polizeibekannte 50-Jährige am Freitag aufmerksam, weil sie mit einer Taschenlampe in die Fenster eines Wohnhauses hineingeleuchtet hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Frau sei während der darauffolgenden Konfrontation aggressiv geworden und habe versucht, auf die Polizisten einzuprügeln. Dabei verletzte sie den Angaben zufolge einen der Beamten schwer am Bein und wurde selbst leicht im Gesicht verletzt. Der 38-jährige Beamte sei stationär im Krankenhaus aufgenommen worden. Bei der wohnungslosen Frau stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von mehr als einer Promille fest. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern