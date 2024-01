53-Jährige und Kinder bei Autounfall bei Strasburg verletzt

Strasburg (dpa/mv). Bei einem Verkehrsunfall nördlich von Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind eine Mutter und ihre beiden Kinder verletzt worden. Die 53 Jahre alte Autofahrerin kam am Sonntagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam anschließend auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite auf einem Acker zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die Mutter schwer verletzt, ihre beiden 11 und 13 Jahre alten Kinder erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 12.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern