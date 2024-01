Ermittlungen nach Tod von zwei Monate altem Baby

Neubrandenburg (dpa/mv). Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ermittelt wegen des Todes eines zwei Monate alten Babys. Das Kind sei am Wochenende in Neubrandenburg gestorben, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Montag. Die Staatsanwaltschaft ermittle von Amts wegen. Das sei der Fall, wenn es Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe beziehungsweise ein solches nicht ausgeschlossen werden könne. Nähere Angaben machte der Sprecher nicht. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle MV berichtet.

