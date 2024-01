Energieversorger hält Strompreise stabil

Schwerin (dpa/mv). Der kommunale Energieversorger Wemag will die Strompreise trotz gestiegener Netzentgelte nicht erhöhen. Man wolle „die Kostensteigerung mit erheblichen Anstrengungen aus eigenen Mitteln abfangen“, sagte Vertriebsleiter Michael Hillmann am Montag in Schwerin. Kundinnen und Kunden sollen den Angaben nach nicht zusätzlich belastet werden.

Die Netzentgelte sind ein Bestandteil des Strompreises. Die Bundesregierung hatte für dieses Jahr aufgrund von Sparzwängen im Haushalt einen eigentlich geplanten Bundeszuschuss zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzkosten von bis zu 5,5 Milliarden Euro gestrichen. Im Versorgungsgebiet der Wemag führte dies zu einer Erhöhung der Netzentgelte im Bereich der Haushaltskunden um 0,63 Cent pro Kilowattstunde, wie die Unternehmensgruppe mitteilte.

