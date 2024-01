Bus landet bei Rostock im Straßengraben

Rostock (dpa/mv). Bei Rostock ist ein Bus in einen Straßengraben geraten. Nach ersten Erkenntnissen sei bei dem Unfall am Montagmorgen auf einer Landstraße zwischen Rostock und Hinrichshagen ein Mensch verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Verkehr werde am Unfall vorbeigeleitet. Nähere Angaben könne er noch nicht machen. Der Einsatz laufe noch. Der Radiosender Ostseewelle MV berichtete zuvor, die Feuerwehr müsse Fahrgäste und Fahrer aus dem Bus befreien, weil das Fahrzeug so auf der Seite liege, dass die Türen versperrt seien.

