Polizei Ofen fängt Feuer: Gastarbeiterunterkunft in Passin brennt ab

Klein Belitz/Passin (dpa/mv). Wegen eines brennenden Ofens ist eine Gastarbeiterunterkunft im Landkreis Rostock am Sonntagabend komplett zerstört worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Ofen innerhalb des Gebäudes in Passin plötzlich gebrannt und die Flammen griffen sofort auf das Haus über, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand nicht mehr löschen und ließ das Gebäude deshalb kontrolliert abbrennen. Die sieben Bewohner der Unterkunft konnten das Haus selbstständig verlassen. Fast 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, es entstand ein Schaden von etwa 75.000 Euro.

