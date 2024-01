Bauern bei Protest gegen Subventionskürzungen in Berlin

Schwerin/Berlin (dpa/mv). An der Großdemonstration der Bauern am Montag in Berlin beteiligen sich erneut auch zahlreiche Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern. Einige waren bereits am Wochenende in der Bundeshauptstadt eingetroffen, um an den Mahnwachen dort teilzunehmen. Landes-Bauernpräsident Detlef Kurreck hatte dazu aufgerufen, „noch einmal ein Zeichen zu setzen“.

In der zurückliegenden Woche hatten Hunderte Landwirte aus dem Nordosten mit ihren Traktoren mehrfach Autobahn-Zufahrten im Land blockiert. Damit verliehen sie ihrem Protest gegen die vom Bund geplante Streichung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel Nachdruck. Die Demonstration in Berlin bildet nach den Worten Kurrecks den vorläufigen Abschluss der vom Deutschen Bauernverband ausgerufenen Aktionswoche. Für Montag ist zudem eine lokale Aktion am Grenzübergang Linken (Landkreis Vorpommern-Greifswald) angemeldet.

