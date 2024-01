49 Jahre alter Mann bei Angriff in Rostock schwer verletzt

Rostock (dpa/mv). Ein 49 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Rostock bei einem Angriff schwer verletzt worden. Die Attacke sei aus einer Gruppe unbekannter Größe heraus erfolgt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Warum es zu dem Angriff kam, war zunächst nicht bekannt. Der Mann sei zu Boden gegangen und mehrfach getreten worden. Die Polizei fasste später einen 24-Jährigen als Tatverdächtigen und nahm ihn in Gewahrsam. Der 49-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern