Vier Bewohner von Schweriner Pflegeheim bei Feuer verletzt

Schwerin (dpa/mv). Bei einem Feuer in einem Schweriner Pflegeheim sind am Sonntagmorgen vier Senioren verletzt worden, zwei davon schwer. Eine Person erlitt Verbrennungen, die übrigen Verletzungen sind den Angaben der Feuerwehr zufolge Rauchgasvergiftungen. Insgesamt wurden 17 Bewohner medizinisch betreut, wie ein Sprecher sagte. Der Brand war aus zunächst unklarer Ursache in einem Zimmer im Bereich des betreuten Wohnens ausgebrochen. Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute und 30 Rettungskräfte. Anwohner seien aufgefordert worden, im Umkreis von 500 Metern Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

