Meisterschaften im Tannenbaum-Weitwerfen in Rövershagen

Rövershagen (dpa/mv). Kleine und große Hobby-Weitwerfer haben am Samstag in „Karls Erlebnis-Dorf“ in Rövershagen heimisches Nadelgehölz mit Anlauf und Kraft durch die Luft geschleudert. Die 1. Tannenbaum-Weitwurf-Meisterschaft fand an allen Standorten des Erdbeer-Unternehmens in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein statt. Kleine Athleten bekamen Tannenbäume bis etwa 60 Zentimeter Höhe gereicht, die Erwachsenen hatten mit entsprechend größeren Exemplaren zu tun. Die Wurfweiten konnten sich sehen lassen: Teilweise flogen die Bäume bis zu acht Meter weit. Auf die Gewinner warteten neben Ruhm und Ehre auch Preise.

