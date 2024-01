Drei Verletzte nach Auffahrunfall in Rostock

Rostock (dpa/mv). In Rostock sind am Freitagmittag drei Menschen bei einem Auffahrunfall verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiinformationen von Samstag hielt ein 55-jähriger Autofahrer an einer gelben Ampel. Ein dahinter fahrender 58-jähriger Mann konnte demnach seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das stehende Auto auf. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde nach einer Betreuung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 55-Jährige und seine 62-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

