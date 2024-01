51-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rothenklempenow (dpa/mv). Eine 51-jährige Frau ist in der Nacht zum Samstag schwer bei einem Autounfall in Rothenklempenow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Samstag kam die Frau aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen gegen einen Straßenbaum. Die 51-jährige Frau wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Die Feuerwehr befreite die Frau nach den Angaben aus dem Wagen, die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

