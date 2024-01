DFB: Sperre für Rostocks Brumado leicht reduziert

Rostock (dpa/lmv). Der Deutsche Fußball-Bund hat das Ausmaß der Sperre gegen Hansa Rostocks Angreifer Junior Brumado abgemildert. Statt mit vier Spielen wurde der Brasilianer nun mit drei Partien Abwesenheit für sein hartes Einsteigen in der Partie gegen den FC Schalke 04 bestraft. Das teilte der Dachverband am Freitag mit. Ein Spiel hatte Brumado bereits wegen der Sperre verpasst.

Das DFB-Sportgericht verhängte zudem 4000 Euro Geldstrafe. Durch die angepasste Entscheidung des Gremiums entfällt die eigentlich für Montag geplante mündliche Einspruchsverhandlung. Brumado war in der 40. Minute der Zweitliga-Partie am 10. Dezember des vergangenen Jahres von Schiedsrichter Nicolas Winter nach dem Foul an Blendi Idrizi mit einer Roten Karte vom Platz verwiesen worden.

Wegen einer Viruserkrankung musste Brumado zuletzt in seiner Heimat Brasilien medizinisch betreut werden und verpasste dadurch das Trainingslager im türkischen Belek.

