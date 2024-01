Lindner bei Jahresempfang der MV-Unternehmerschaft

Schwerin (dpa/mv). Zu ihrem traditionellen Jahresempfang erwartet die Vereinigung der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommerns Bundesfinanzminister Christian Lindner. Bei dem Treffen am 6. Februar in Schloss Hasenwinkel bei Wismar solle der FDP-Politiker aufzeigen, „wie die Bundesregierung sich im neuen Jahr den aktuellen Herausforderungen stellen will“, heißt es in einer am Freitag in Schwerin verbreiteten Mitteilung. Der Empfang stehe unter dem Titel „Quo vadis Deutschland - Wege aus der Krise“.

Den Ergebnissen der jüngsten Verbandsumfrage zufolge verliert die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern nach einem schon schwachen Jahr 2023 weiter an Zuversicht. Mehr als die Hälfte der befragten Branchenvertreter hatte die Stimmung in ihrem Wirtschaftsbereich deutlich schlechter bewertet als vor einem Jahr. „Ein neuer Tiefpunkt“, konstatierte Verbands-Vizepräsident Thomas Maync bei der Vorstellung der Umfrage am Dienstag in Schwerin.

Unter Hinweis auf die jüngsten Protestaktionen der Landwirte warnte er davor, die aktuelle Situation in ihrer gesellschaftspolitischen Dimension zu unterschätzen. Politischer Anspruch und Wirklichkeit klafften derzeit weit auseinander und das „politische Hickhack der Bundesregierung“ trage dazu bei. Die Unternehmen benötigten aber Planungssicherheit und Verlässlichkeit, mahnte Maync.

