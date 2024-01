Winterdienst stößt mit Fahrrad zusammen: Radlerin verletzt

Rostock (dpa/mv). Ein Winterdienstfahrzeug hat in Rostock beim Abbiegen eine Fahrradfahrerin verletzt. Die 28-jährige Frau sei am Donnerstagabend mit einem gebrochenen Fuß ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, sei noch unklar.

Durch gefrierende Nässe oder Reif waren die Straßen in Mecklenburg-Vorpommern besonders glatt. Auch für Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Nordosten mit Glätte.

