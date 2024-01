Ortsumgehung Dargun nimmt wichtige Planungshürde

Schwerin (dpa/mv). Der Bau der knapp 3,2 Kilometer langen Ortsumgehung in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) rückt näher. Gegen den Planfeststellungsbeschluss gab es keine Klagen. Damit sei er rechtskräftig, teilte das Schweriner Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Das zuständige Straßenbauamt Schwerin könne nun die nächsten Schritte für den Bau der Ortsumgehung einleiten. Dazu gehöre unter anderem der Erwerb von Grundstücken, um die Straße wie geplant zu bauen. Die Baufeldfreimachung für die rund 14 Millionen Euro teure neue Ortsumfahrung sei noch in diesem Jahr geplant. Ziel ist es, die Verkehrsanbindung zu verbessern und den Schwerlastverkehr in Dargun zu minimieren.

