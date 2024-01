Verdi macht Druck bei Tarifvertrag für Museum

Schwerin/Peenemünde (dpa/mv). Die Gewerkschaft Verdi hat das Kulturministerium in Schwerin aufgefordert, den Beschäftigten des Historisch-Technischen Museums (HTM) in Peenemünde endlich die versprochene Tarifsicherheit zu gewähren und weitere Warnstreiks angekündigt. Obwohl die zuständige Ministerin Bettina Martin (SPD) Mitte November die Zusage gegeben habe, sei bislang nichts passiert. „Dabei waren die Beschäftigten wirklich glücklich über die Ankündigung der Landesregierung, endlich Klarheit in den Arbeitsverhältnissen zu schaffen“, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Penke in einer am Donnerstag in Schwerin verbreiteten Mitteilung. In der kommenden Woche würden die Beschäftigten wie schon im November ihren Forderungen mit Warnstreiks Nachdruck verleihen.

Die Landesregierung habe Ende vorigen Jahres Verhandlungen über einen Tarifvertrag zugesagt und stehe dazu, teilte das Kulturministerium auf Anfrage mit. Die Finanzierung sei gesichert, im Landeshaushalt Vorsorge getroffen. Derzeit liefen noch regierungsinterne Abstimmungen „zur haushaltsrechtlich sicheren Übertragung“ der Finanzmittel auf die Betreiber-GmbH des Museums, die aber vor dem Abschluss stünden. „Anschließend wird der Auftrag, in Verhandlungen einzutreten, zeitnah ergehen“, hieß es.

Das Historisch-Technische Museum, in dem unter anderem die Entwicklung von Raketen im Zweiten Weltkrieg thematisiert wird, wird zu 51 Prozent vom Land Mecklenburg-Vorpommern getragen und zu 49 Prozent von der Gemeinde Peenemünde. Die Beschäftigten reklamieren - auch unter Hinweis auf eigene Maßgaben des Landes zur Gewährung von Tariflöhnen - eine tarifgerechte Entlohnung.

Martin hatte ihnen zugesichert, einen sogenannten Anerkennungstarifvertrag abzuschließen, der das Lohnniveau des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder gewährleistet. Mit den Verhandlungen dazu soll die Museums-Geschäftsführung beauftragt werden. Laut Ministerium waren die Bezüge der Museumsmitarbeiter zum 1. September bereits angehoben worden.

