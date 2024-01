Kurreck: „Entschlossen, unsere Forderungen durchzusetzen“

Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbands Mecklenburg-Vorpommern, spricht in Schwerin.

Dummerstorf (dpa/mv). Der Landesbauernpräsident von Mecklenburg-Vorpommern hat sich anlässlich einer Kundgebung in Dummerstorf bei Rostock kämpferisch gezeigt. „Wir sind entschlossen, unsere Forderungen durchzusetzen“, betonte Detlef Kurreck am Donnerstag. Nach Angaben des Verbands hatten sich nahe dem Zentrallager des Lebensmittelhändlers Norma rund 500 Traktoren und 1000 Landwirtinnen und Landwirte versammelt.

„Hier stehen mehr als 10.000 PS. Wir transportieren damit als Branche einen Machtausdruck, den es in Deutschland nicht allzu oft gibt“, sagte Kurreck. Es sei jedoch nur eine kleine Kostprobe dessen, was die Bauern zu bieten hätten.

Der Protest ist Teil einer Aktionswoche, mit der Bauern in ganz Deutschland unter anderem gegen das geplante Auslaufen der Agrardieselrückvergütung für Bauern demonstrieren. Der Plan, die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen abzuschaffen, ist inzwischen vom Tisch.

In Stavenhagen, ebenfalls in der Nähe eines Lebensmittel-Logistikzentrums, versammelten sich laut Landesbauernverband etwa 400 Menschen mit rund 300 Traktoren. „Ohne uns bleiben diese Lager leer“, mahnte Kurreck.

Nach Aussage einer Verbandssprecherin wird sich die Abreise nach den Kundgebungen noch eine Weile hinziehen. Dies dürfte zu Verkehrsbehinderungen führen. In Vorpommern-Greifswald sei weiterhin ein Traktor-Konvoi unterwegs, ebenfalls in Nordwestmecklenburg. In Malchow gebe es noch ein Mahnfeuer.

Gleichzeitig blockiert die Vereinigung LSV (Land schafft Verbindung) weiterhin zahlreiche Autobahnauffahrten in MV. Dieser Protest ist bis 15.00 Uhr angemeldet.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern