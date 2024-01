Ein Traktor spiegelt sich in einem Rückspiegel.

Verkehr Trecker-Konvois blockieren Autobahnauffahrten in MV

Rostock/Schwerin (dpa/lmv). Im Zuge der Demonstrationen von Landwirten und Landwirtinnen sind am Donnerstag die ersten Autobahnauffahrten in Mecklenburg-Vorpommern durch Trecker-Konvois gesperrt worden. Ab 6.30 Uhr seien wie vorab angemeldet Zufahrten zur A11, A14, A24, A19 und A20 blockiert worden, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Einsatzkräfte der Polizei seien seit den frühen Morgenstunden verstärkt im Einsatz.

Darüber hinaus gebe es aber einige unangemeldete Proteste, sodass über die vom Innenministerium genehmigte Liste hinaus Auffahrten geblockt würden. Die Polizei prüfe in diesem Zusammenhang Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Autofahrer müssen sich auf weitreichende Beeinträchtigungen einstellen. Abfahrten und Autobahnkreuze seien nicht betroffen.

Die Landwirtschaft will ihre Proteste die ganze Woche über fortsetzen. Auslöser für die Demos waren Pläne der Bundesregierung, Subventionen für die Branche zu kürzen. Einen Teil dieser Pläne hat die Ampel-Koalition bereits zurückgenommen. Die Rückvergütung für Agrardiesel soll aber schrittweise gestrichen werden.

