Wieder Behinderungen wegen Bauernprotesten erwartet

Schwerin (dpa/mv). Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern setzen ihre Proteste gegen geplante Subventionskürzungen mit großflächigen Aktionen fort. Für Donnerstag hat die Vereinigung LSV (Land schafft Verbindung) eine Blockade von Autobahnauffahrten im ganzen Land angemeldet.

Wie das Schweriner Innenministerium am Mittwoch mitteilte, sind in der Zeit von 6.30 Uhr bis 15.00 Uhr insgesamt rund 30 Auffahrten der Autobahnen 11, 14, 24 19 und 20 betroffen. Die Abfahrten und Autobahnkreuze seien nicht betroffen.

Konkret geht es für die A11 um die Anschlussstelle Penkun; für die A14 um Kritzow, Schwerin-Nord und Ludwigslust; für die A24 um Parchim, Neustadt-Glewe, Wittenburg und Gallin; für die A19 um Rostock-Ost, Kessin, Laage, Güstrow, Linstow und Röbel und für die A20 um Schönberg, Bobitz, Zurow, Kröpelin, Rostock-West, Tessin, Tribsees, Grimmen-Ost, Gützkow, Jarmen, Altentreptow, Neubrandenburg-Nord, Strasburg und Pasewalk-Nord.

Für Verkehrsbehinderungen dürften auch die vom Landesbauernverband angekündigten Sternfahrten sorgen. Dazu wollen Bauern und Spediteure am Donnerstagmorgen aufbrechen, mehrere Lebensmittel-Logistikzentren „passieren“ und sich zu Kundgebungen versammeln. Es geht dabei um Logistikzentren in Dummerstorf (Landkreis Rostock), Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte), Jarmen (Vorpommern-Greifswald), Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) und Valluhn (Ludwigslust-Parchim). Dabei soll es nicht über Autobahnen gehen, wie eine Verbandssprecherin sagte. Man wolle den Verkehr auch nicht blockieren, aber etwas verlangsamen. Auch sollten die Logistikzentren nicht blockiert werden, wie der Landesbauernverband zuvor bekräftigt hatte.

Dennoch dürfen dank einer Ausnahmegenehmigung bis Samstagmorgen Supermärkte und Logistikzentren auch nachts beliefert werden, sofern tatsächliche Blockaden von Lagern beziehungsweise Einzelhandelseinrichtungen durch Protestaktionen angemeldet sind. Das teilte das Schweriner Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. „Die Genehmigung dient der Sicherung einer reibungslosen Versorgung der Bevölkerung.“

Landkreise und die Stadt Rostock warnten vor teils erheblichen Verkehrseinschränkungen auch innerhalb der Stadt.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schüler und Schülerinnen, die in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Proteste nicht zur Schule kommen, gelten weiterhin als entschuldigt. Eine entsprechende Regelung habe Bestand, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Schweriner Bildungsministeriums. Schülerinnen und Schüler seien aber nicht pauschal entschuldigt, betonte der Sprecher, sondern nur, wenn sie tatsächlich durch Proteste auf ihrem Weg zur Schule behindert würden.

Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) stellt nach eigenen Angaben wie schon am Montag auch am Donnerstag den Linien- und Schülerverkehr bis auf weiteres ein. So solle vermieden werden, dass Schülerinnen und Schüler in der Kälte an Haltestellen stehen bleiben oder Linienbusse die Schulen nicht erreichen und Schülerinnen und Schüler durch Staus auf den Straßen über eine längere Zeit im Bus festsitzen.

Die Bundesregierung will Steuersubventionen für Agrardiesel stufenweise abschaffen. Ein weiterer Vorschlag, die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen zu kippen, ist inzwischen vom Tisch. Die Pläne haben zu bundesweiten Protesten geführt. Am Montag hatten Bauern und Spediteure zeitweise praktisch alle Autobahnauffahrten in MV blockiert.

Am Donnerstag setzt auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren Streik fort und sorgt damit auch auf der Schiene für erhebliche Einschränkungen für Reisende.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern