Mehrstündige Blockade von rund 30 Autobahnauffahrten in MV

Schwerin (dpa/mv). Aus Protest gegen geplante Subventionskürzungen dürfen Bauern in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag zahlreiche Autobahnauffahrten für mehrere Stunden blockieren. Wie das Schweriner Innenministerium am Mittwoch mitteilte, sind in der Zeit von 6.30 Uhr bis 15.00 Uhr insgesamt rund 30 Auffahrten der Autobahnen 11, 14, 24 19 und 20 betroffen. Die Abfahrten und Autobahnkreuze seien nicht betroffen.

Konkret geht es für die A11 um die Anschlussstelle Penkun; für die A14 um Kritzow, Schwerin-Nord und Ludwigslust; für die A24 um Parchim, Neustadt-Glewe, Wittenburg und Gallin; für die A19 um Rostock-Ost, Kessin, Laage, Güstrow, Linstow und Röbel und für die A20 um Schönberg, Bobitz, Zurow, Kröpelin, Rostock-West, Tessin, Tribsees, Grimmen-Ost, Gützkow, Jarmen, Altentreptow, Neubrandenburg-Nord, Strasburg und Pasewalk-Nord.

Außerdem sind Sternfahrten unter anderem ab 07.00 Uhr von Traktoren-Konvois in Richtung der Lebensmittel-Logistikzentren Dummerstorf, Jarmen und Valluhn geplant. Auch für die Zentrallager in Stavenhagen und Malchow sind Aktionen vorgesehen. Entlang der Routen dürfte es zu Behinderungen kommen.

