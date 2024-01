Mecklenburg-Vorpommern mit 60 Ausstellern bei Grüner Woche

Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern wird auf der Grünen Woche in Berlin wieder mit einer eigenen Länderhalle vertreten sein. Wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch in Schwerin mitteilte, werden 60 Aussteller aus dem Nordosten die weltgrößte Ernährungsgütermesse vom 19. bis zum 28. Januar nutzen, um einem großen Publikum ihre Produkte und Leistungen zu präsentieren. „Das ist der wichtigste Treffpunkt für eine Branche, die gerade für unser Land eine große Bedeutung hat“, betonte Backhaus.

Angesichts der anhaltenden Proteste der Bauern gegen die Sparpläne des Bundes äußerte er die Hoffnung, dass bis zum Messestart in gut einer Woche der Konflikt beigelegt werden kann. „Es ist wichtig, dass wir wieder in ruhigere Fahrwasser kommen“, sagte Backhaus und erneuerte seine Forderung an die Bundesregierung, ihre bisherigen Pläne für den schrittweisen Abbau der Steuersubventionen für Agrardiesel aufzugeben.

