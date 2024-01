Hansa Rostock verliert Test gegen Linzer ASK mit 1:2

Belek (dpa/mv). Der FC Hansa Rostock hat in der Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga eine späte Testspielniederlage kassiert. Am Mittwochnachmittag unterlag die Elf von Trainer Mersad Selimbegovic im Rahmen des Trainingslagers in der Türkei dem Linzer ASK mit 1:2 (0:0). Gegen den österreichischen Europa-League-Teilnehmer traf Juan-José Perea (49. Minute.) Für Linz waren Thomas Goiginger (67./Foulelfmeter) und Filip Stojkovic (87.) erfolgreich. Noch bis Donnerstag weilen die Hanseaten im Trainingslager in Belek. Hansa startet am 20. Januar (13.00 Uhr/Sky) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg in die Rückrunde.

