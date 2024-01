Verkehr Ministerium: Voraussichtlich Proteste an Autobahnzufahrten

Schwerin (dpa/mv). Nach Angaben des Schweriner Innenministeriums müssen sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erneut auf Verkehrsbehinderungen an den Autobahnen einstellen. Die für Donnerstag geplanten Bauernproteste der Vereinigung LSV (Land schafft Verbindung) werden im gesamten Land voraussichtlich im Bereich von Zu- und Abfahrten der Autobahnen stattfinden, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. Über den noch ausstehenden Bescheid wolle das Ministerium im Laufe des Tages informieren.

Minister Christian Pegel (SPD) erklärte: „Wir befinden uns mit der Vereinigung „Land schafft Verbindung“ im engen Austausch und versuchen, nach den friedlichen Versammlungen vom Montag, erneut eine Lösung zu finden, damit die Bürgerinnen und Bürger einerseits nur mit vertretbaren Einschränkungen rechnen müssen und andererseits die Landwirtinnen und Landwirte ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen können.“ Er riet Autofahrerinnen und -fahrern dazu, mehr Zeit einzuplanen oder Fahrten, wenn möglich, zu verschieben.

