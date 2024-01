Nach Großfeuer: Landkreis plant neues Gefahrenabwehrzentrum

Feuerwehrleute löschen letzte Brandherde nach einem Feuer in Warin.

Warin (dpa/mv). Nach dem Großfeuer mit einem Millionenschaden auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Warin plant der Landkreis Nordwestmecklenburg ein neues Gefahrenabwehrzentrum. Dafür seien bereits 300.000 Euro Planungs- und Entwicklungsbudget im Haushalt 2024/25 veranschlagt, teilte der Landkreis am Mittwoch auf Anfrage mit. Derzeit werde nach einem geeigneten Standort gesucht. Bei dem Brand im Herbst vergangenen Jahres entstand laut Landkreis ein Schaden in Höhe von rund drei Millionen Euro.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin teilte am Mittwoch mit, es werde wegen Brandstiftung ermittelt. Das schriftliche Gutachten liege noch nicht vor, der Experte sei sich aber bereits sicher, dass es sich um Brandstiftung handeln könne. Ermittelt werde gegen unbekannt.

Landrat Tino Schomann (CDU) sagte: „Dass jemand ein Gebäude und Rettungsfahrzeuge ansteckt, die dem Schutz der Bevölkerung dienen, kann ich beim besten Willen nicht begreifen.“

