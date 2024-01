Lokführerstreik und Bauernprotest: Behinderungen

Rostock (dpa/mv). Nach großflächigen Blockadeaktionen am Montag müssen sich die Menschen in MV erneut auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Zusätzlich zum Lokführerstreik wollen am Donnerstag wieder Bauern aus Protest gegen geplante Subventionskürzungen mit ihren Landmaschinen auf der Straße unterwegs sein. Der Landesbauernverband plant am Morgen mehrere Sternfahrten mit Hunderten Traktoren zu Lebensmittel-Logistikzentren und Kundgebungen.

Die Landwirte wollen Logistikzentren in Dummerstorf (Landkreis Rostock), Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte), Jarmen (Vorpommern-Greifswald), Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) und Valluhn (Ludwigslust-Parchim) „passieren“. Dabei soll es nicht über Autobahnen gehen, wie eine Verbandssprecherin sagte. Man wolle den Verkehr auch nicht blockieren, aber etwas verlangsamen.

Das Innenministerium ist nach eigenen Angaben außerdem mit der Vereinigung LSV („Land schafft Verbindung“) in Gesprächen. Dabei geht es um eine erneute Blockade von Autobahnauffahrten. Wie genau die Vereinigung am Donnerstag protestieren kann, war zunächst unklar.

Rostock, die größte Stadt des Landes, warnte vor „zeitweise erheblichen Verkehrsbehinderungen in und um Rostock“. Auch der Stadtverkehr werde voraussichtlich zeitweise stark betroffen sein. Zeitgleich seien starke Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der Deutschen Bahn wegen des Lokführerstreiks zu erwarten.

Auch ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald ging von Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen für Donnerstag aus, wenn auch in geringerem Umfang als am Montag. Ein entsprechender Versammlungsbescheid liege noch nicht vor. Die Lage sei sehr dynamisch.

