Backhaus lädt zu Rundem Tisch über Agrar-Sparpläne

Schwerin (dpa/mv). Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste der Bauern gegen die Sparpläne des Bundes hat Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) die Spitzen des Landesbauernverbandes kurzfristig zu einem Runden Tisch eingeladen. Bei dem Treffen am Mittwochnachmittag in Schwerin solle über das weitere Vorgehen und den Umgang mit den Demonstrationen beraten werden, hieß es. Seit Montag sind die Bauern bundesweit auf der Straße, um die vollständige Rücknahme der Sparpläne zu fordern. Der Präsident des Landesbauernverbandes, Detlef Kurreck, sagte nach Angaben einer Verbandssprecherin seine Teilnahme am Runden Tisch zu.

Backhaus hatte sich frühzeitig an die Seite der Bauern gestellt und alternative Sparvorschläge nach Berlin geschickt. Bei einer Kundgebung am Mittwoch in Schwerin bezeichnete er die Rücknahme der geplanten Aufhebung der Steuerbefreiung für Agrarfahrzuge als einen Erfolg auch seiner Bemühungen. Backhaus schloss sich auch der Forderung der Bauern nach einem Fortbestand der Steuersubventionen für Agrardiesel an, die der Bund stufenweise abschaffen will.

Zu dem Treffen in Schwerin lud Backhaus auch Vertreter des Landwirte-Verbands Land schafft Verbindung, des Waldbesitzerverbandes sowie der Binnen- und Küstenfischer ein. Innenminister Christian Pegel (SPD) habe seine Teilnahme zugesagt, hieß es.

