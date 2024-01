Neparmitz (dpa/mv). Ein Linienbus ist auf Rügen vermutlich wegen Glätte von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine 43 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall zwischen Zeiten und Neparmitz am Dienstagnachmittag leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In dem Bus saßen drei Fahrgäste. Der Sachschaden wird auf 100.000 Schaden geschätzt.

