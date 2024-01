Erneut Bauernproteste: Landwirte fahren in Schwerin vor

Schwerin (dpa/mv). Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern haben am Mittwoch in Schwerin die am Montag mit bundesweiten Blockadeaktionen begonnene Protestwoche fortgesetzt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, fuhren am Morgen Landwirte aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim mit etwa 40 Traktoren in die Landeshauptstadt. Auch aus Richtung Norden waren Bauern mit ihren Fahrzeugen in die Stadt gekommen.

Auf einigen Zufahrtsstraßen hätten sich dadurch im Berufsverkehr Staus gebildet. Diese hätten sich aber rasch aufgelöst, nachdem die Traktoren an der vierspurigen Ludwigsluster Chaussee abgestellt wurden. Den Angaben zufolge ist für den Mittag vor dem Wirtschaftsministerium eine Kundgebung geplant.

Auslöser der Bauernproteste sind die Pläne der Bundesregierung, die Steuersubventionen für Agrardiesel stufenweise abzuschaffen. Die zunächst ebenfalls geplante Aufhebung der Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen war nach Gegenwehr der Landwirte zurückgenommen worden. In der Kritik stehen auch Vorgaben für einen beschränkten Düngereinsatz auf Äckern und Änderungen bei den Agrarsubventionen der EU.

