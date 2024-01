Umweltminister Backhaus: Von Steilufern und Kliff fernhalten

Sassnitz (dpa/mv). Nach Küstenabbrüchen auf der Insel Rügen warnt der Schweriner Umweltminister Till Backhaus (SPD) vor dem Aufenthalt an Steilufern und Kliffkanten. „Die andauernden Niederschläge der letzten Wochen und der darauffolgende Frost machen die Kreideküste besonders brüchig, sodass wir mit weiteren Abbrüchen rechnen müssen“, wurde der Politiker am Dienstag in einer Mitteilung zitiert.

Nach Angaben seines Ministeriums waren im Nationalpark Jasmund auf Rügen am Dienstag zwei Hangrutsche gemeldet worden. Einmal seien etwa 5000 Kubikmeter Kreide herabgestürzt und bei einem kleineren Abbruch etwa 200 Kubikmeter.

Backhaus bat die Menschen, sich trotz schönen Winterwetters von den Steilufern und Kliffkanten fernzuhalten und auf Strandspaziergänge zu verzichten. „Auch am Hochuferweg ist Achtsamkeit geboten, da der Weg, überall wo etwas wegbricht, näher an die Kliffkante heranrückt.“ Das Team des Nationalparkamtes werde dort, wo der Weg zu dicht an die Kante wandere, den Hochuferweg mit sicherem Abstand landeinwärts verlegen.

