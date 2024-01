Ausblick auf Arbeitsmarktentwicklung in MV bleibt verhalten

Schwerin (dpa/mv). Die schwache wirtschaftliche Entwicklung hat 2023 in Mecklenburg-Vorpommern auch ihre Schleifspuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Wie der Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher, am Dienstag in Schwerin mitteilte, stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zu 2022 um 3600 oder 6,0 Prozent an. Die Personalnachfrage der Unternehmen ging zurück und lag laut Biercher 8,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Für das Jahr 2024 erwarte er trotz aller Unabwägbarkeiten eine insgesamt stabile Lage am Arbeitsmarkt. Den Prognosen zufolge sei mit einer Stagnation der Beschäftigung und einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sieht die Wirtschaft des Landes vor einer herausfordernden Zeit. Entscheidend sei, weiter auf zukunftsfähige Wirtschaftszweige zu setzen, Unternehmen bei Investitionen zu unterstützen und die Fachkräfte für kommende Aufgaben vorzubereiten, betonte er. Mecklenburg-Vorpommern setze auf innovative Wasserstofftechnologien und wolle einer der führenden Standorte für klimaneutrales Wirtschaften werden. Das schaffe zukunftssichere Arbeitsplätze, zeigte sich Meyer überzeugt. Skeptiker warnen angesichts der technischen Herausforderungen und finanziellen Erfordernisse allerdings vor zu großen Hoffnungen auf kurzfristige Erfolge.

