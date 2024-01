Verbände Unternehmerschaft in MV im Stimmungstief - Kritik an Politik

Schwerin (dpa/mv). Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern verliert nach einem schwachen Jahr 2023 weiter an Zuversicht. „Eine hohe Verunsicherung durchzieht das gesamte Erwartungsbild der Unternehmen und ihrer Verbände in Mecklenburg-Vorpommern wie in ganz Deutschland“, erklärte Thomas Maync, Vizepräsident der Vereinigung der Unternehmensverbände (VU) am Dienstag in Schwerin. Er verwies dabei auf die Ergebnisse der traditionellen Verbandsumfrage zum Jahreswechsel.

Dabei habe mehr als die Hälfte der befragten Branchenvertreter die Stimmung in ihrem Wirtschaftsbereich deutlich schlechter bewertet als vor einem Jahr. „Ein neuer Tiefpunkt“, konstatierte Maync. Er warnte davor, die aktuelle Situation in ihrer gesellschaftspolitischen Dimension zu unterschätzen. Politischer Anspruch und Wirklichkeit klafften derzeit weit auseinander. Das „politische Hickhack der Bundesregierung“ trage dazu bei. Die Unternehmen benötigten aber Planungssicherheit und Verlässlichkeit.

