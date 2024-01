Frau nach Wohnungsbrand in Unterfranken verletzt

Oerlenbach (dpa/lby). Eine Frau ist bei einem Brand in einer Wohnung in Unterfranken verletzt worden. Das Feuer brach am Montag aus zunächst noch ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus in Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen. Eine 63 Jahre alte Bewohnerin wurde über eine Leiter aus dem Haus gerettet und erlitt eine Rauchvergiftung. Ein weiterer Bewohner konnte das Gebäude selbstständig verlassen. Wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst offen.

