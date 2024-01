Mehrere Ferienwohnungen nach Brand unbewohnbar

Wiek (dpa/mv). Nach einem Kabelbrand in Wiek (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind mehrere Ferienwohnungen in einem Anbau eines Wohngebäudes zunächst nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war aufgrund eines technischen Defekts an einer Elektroinstallation ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend griff das Feuer am Montag auf den Dachstuhl des Anbaus über.

Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

